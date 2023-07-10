Закарпаття приєднується до програми Зеленського «Пліч-о-пліч»

Закарпатська область приєднується до програми Президента Володимира Зеленського «Пліч-о-пліч». Вона передбачає відбудову деокупованих і постраждалих від збройної агресії РФ регіонів України. Керівництво ОВА на брифінгу повідомило, що Херсонщина стала пілотною в цьому проєкті, а наш регіон відновлюватиме смт Велика Олександрівка та с. Новопавлівка Бериславського району.

«Відбудова України вже триває, програма працює, так спроможні громади західних і центральних областей мають можливість підтримати постраждалі регіони. Це є також моментом децентралізації, коли громада допомагає громаді», – прокоментував Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА.

За його словами, Закарпаття має найбільшу кількість об’єктів для відновлення та реконструкції. На проведення необхідних робіт у населених пунктах, якими опікується наш регіон, уже виділили 6 млн грн з обласного бюджету. До фінансування активно долучаються і громади краю, адже в цьому напрямку є тісна взаємодія між обласною та місцевою владою.

«Приблизна сума, яка потрібна для відновлення житлових будинків, – 100 млн грн. За можливості будемо долучати закордонних партнерів із країн ЄС, – зазначив Віктор Микита. – Місцеві мешканці дуже радо приймають допомогу. Так само позитивно ставляться міжнародні партнери до процесу відбудови. Допомагаємо українцям повернутися у свої домівки. Програма „Пліч-о-пліч” – це про результат, який уже сьогодні є, це про об’єднання та підтримку».

Детальніше про масштаби руйнувань і заплановані роботи в деокупованих населених пунктах Херсонщини розповів перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький:

«У Новопавлівці обстрілами пошкоджено 22 об’єкти житлової інфраструктури, це здебільшого приватні дворогосподарства. Тут уже працюють будівельники, найближчим часом роботи завершаться. Селище Велика Олександрівка постраждало значно більше: 468 об’єктів житлової інфраструктури пошкоджені, 15 – повністю зруйновані, соціальної: пошкоджено – 19, зруйновано – 7 об’єктів».

Також Мирослав Білецький повідомив, що група фахівців із Закарпаття вже працює в населених пунктах Херсонщини, вони складають дефектні акти або акти огляду, відповідно формують кошториси.

Першочергова мета – відремонтувати житлові приміщення, а відновлені об’єкти планують здати до осені.

Закарпатська обласна державна адміністрація