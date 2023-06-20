Закарпаття продовжує підтримувати Херсонщину

Закарпатська область продовжує підтримувати Херсонщину та її жителів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в ефірі нацмарафону „Єдині новини”.

За словами голови Закарпатської ОВА, з області відправили 15 вантажівок з гуманітарною допомогою. До збору долучилися всі громади області, громадські, волонтерські організації та міжнародні партнери.

„На підтримку херсонців виділили близько 10 млн гривень з обласного й місцевого бюджетів”, — повідомляє Микита.

Також спрямували 10 одиниць спецтехніки та долучили до ліквідації наслідків затоплення першу групу закарпатських фахівців. Почали формувати списки дітей, які найближчим часом зможуть відпочити на Закарпатті та в країнах ЄС, — зазначає голова ОВА.

Закарпатська обласна державна адміністрація