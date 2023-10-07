Закарпатців закликали посилити захист від інфекційних хвороб

Щороку 6 мільйонів українців стикаються з інфекційними захворюваннями, 98% з яких – це грип та ГРВІ. До того ж різке збільшення кількості хворих фіксують саме в осінньо-зимовий період, коли імунітет людини знижується і стає більш вразливим.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Закарпатській ОВА розповів, що в країні вже починають реєструвати перші ознаки зростання рівня захворюваності на коронавірус: за останній тиждень зафіксували понад 4 тисячі випадків, що майже вдвічі перевищує показники позаминулого тижня. При цьому спостерігають різке збільшення кількості хворих серед дітей. Також за останній тиждень у 2,3 раза зросла смертність, найбільша летальність – серед осіб похилого віку.

«Зараз будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності. Однак вакцинація все одно залишається основним методом профілактики коронавірусної інфекції саме в контексті мінімізації наслідків і недопущення важкого перебігу хвороби», – зазначив Ігор Кузін.

Також він нагадав, що базовий курс імунізації проти COVID-19 передбачає проведення трьох щеплень: введення двох доз вакцини (або однієї дози однодозної Janssen) та одного бустера. Станом на сьогодні близько 880 тисяч українців не отримали другої дози вакцини, ще 12 млн – не зробили бустер і не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Особам, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання і перебувають у групі ризику, рекомендують проводити додаткове бустерне щеплення через пів року після останньої вакцинації. В Україні зараз є щонайменше 5 млн доз вакцини: на вибір доступні Pfizer, Coronovac та Janssen.

Щодо захворюваності на грип, то прогнозують циркуляцію вірусів грипу групи А і В уже в грудні. За словами Ігоря Кузіна, не передбачається, щоб цей сезон був якимось особливим чи вкрай важким. Водночас смертність від цього захворювання в країні щороку становить від 300 до 500 тисяч осіб, оскільки ускладнення та доволі важкий перебіг, на жаль, найчастіше спостерігають у пацієнтів з важкими супутніми захворюваннями, цукровим діабетом тощо.

Під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України також подякував усім, хто працював у нашій області над ліквідацією спалаху поліомієліту та долучився до форсованої імунізації проти цього захворювання. За його словами, ВООЗ підтвердила, що спалах поліомієліту офіційно завершено на території України.

Своєю чергою директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний зауважив, що в регіоні немає 90% колективного імунітету до будь-якого інфекційного захворювання. Зокрема, зараз триває catch-up кампанія з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дитячого населення.

За його словами, Закарпаття має трохи нижчі показники, ніж середні по Україні. Від початку кампанії в області провели понад 7 тисяч щеплень – 49,5% від запланованих. Найкраще щепленнями вакциною КПК охоплена вікова група дітей від 2 до 6 років, школярі імунізовані слабше.

«Сьогодні є заклади охорони здоров’я, центри ПМСД, де виконали понад 100% щеплень. Це цілком реально, тому що на початку року планували імунізувати певну кількість закарпатських дітей, потім переїхали ще діти з інших областей, які також захотіли вакцинуватися», – сказав Анатолій Пшеничний.

Він відзначив Міжгірський центр первинної медико-санітарної допомоги, де виконали 160% щеплень, Тячівський, Середнянський, Чопський та Полянський, у яких провели сто відсотків і більше. Варто також активізуватися Великолучківській, Тур’є-Реметівській громадам, Перечину, Ужгороду та іншим.

Директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА додав, що в порівнянні з минулим роком знизилися й показники вакцинації дорослих проти дифтерії та правця, які потрібно проводити кожні 10 років. Тому закликав усіх перевірити свій імунний статус у сімейного лікаря і якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.

Закарпатська ОВА