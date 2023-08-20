Закарпатці можуть безоплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу

Сказ – це невиліковне вірусне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин.

Найбільш ефективним способом профілактики сказу є вакцинація. Всупереч домислам це абсолютно безпечно та не впливає на ріст і розвиток тварини.

Вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу – це обов’язок кожного власника. Щеплення потрібно проводити щорічно. Подбайте про здоров’я свого чотирилапого!

Щеплення проти сказу можна зробити в будь-якій ветеринарній установі, а в державній – навіть безкоштовно. Адреси останніх у Закарпатській області шукайте за посиланням ( .pdf , 581.39 Кб ).

Більше про це захворювання, додаткові заходи профілактики, а також про найпоширеніші міфи, пов’язані з вакцинацією проти сказу, дізнавайтеся в інфографіках, які Держпродспоживслужба підготувала спільно з європейським проєктом EU4SaferFood.

carpathia.gov.ua