Закарпатці намагаються надати переселенцям усе необхідне

У Пийтерфолвівську територіальну громаду теж продовжує надходити гуманітарна допомога. Це значна підтримка, адже без неї власними силами було б неможливо забезпечити переселенців харчуванням та засобами гігієни.
Джерело: karpat.in.ua
Háború van! Mindenki gondolja meg, hogy mit mond, mit nyilatkozik és mit oszt meg,
mert egy rossz mondat több kárt okozhat, mint a fegyverek.
У Пийтерфолвівську територіальну громаду теж продовжує надходити гуманітарна допомога. Це значна підтримка, адже без неї власними силами було б неможливо забезпечити переселенців харчуванням та засобами гігієни.
Джерело: karpat.in.ua
Az orosz diplomáciai tárca honlapján közzétett „feketelistán” 13 fő szerepel.
України залізниця евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів.
Ліцей в селі Концово на Ужгородщині став новою оселею більш ніж для сотні українців, які втікають від війни на Закарпаття.
Російські загарбники з 24 лютого, відколи розпочали вторгнення, вже втратили більше 13, 5 тисяч військових. Також у них більше нема 404 танків.
З 15 березня 2022 року в період з 8:00 до 20:00 продаж слабоалкогольних напоїв.