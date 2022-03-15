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Закарпатці намагаються надати переселенцям усе необхідне

Szerző: | 2022.03.15., 16:34 | Hовини

У Пийтерфолвівську територіальну громаду теж продовжує надходити гуманітарна допомога. Це значна підтримка, адже без неї власними силами було б неможливо забезпечити переселенців харчуванням та засобами гігієни.

A kárpátaljaiak igyekeznek mindent megadni a menekülteknek

Джерело: karpat.in.ua

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