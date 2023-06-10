Відтепер заклади освіти та лікарні можуть обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні. Стартувала нова хвиля програми ЄС та Уряду.

Юридичні особи можуть за кілька кліків на порталі Дія подати заяву на обмін, а потім отримати лампочки у відділенні Укрпошти. Стартує Відтепер юридичні особи можуть за кілька кліків на порталі Дія подати заяву на обмін ламп, а потім отримати лампочки у відділенні Укрпошти.

Як подати заяву?

Авторизуйтесь на порталі Дія з КЕП юрособи.

Перейдіть у розділ Послуги.

Виберіть Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу.

Вкажіть площу в калькуляторі та виберіть кількість і типи ламп в межах ліміту.

Перевірте та підтвердьте дані.

підпишіть КЕПом.

Важливо! Уважно перевіряйте інформацію щодо підприємства. Укрпошта протягом тижня зв’яжеться з вами за вказаним номером телефона.

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