Рада розширила дію закону про конфіскацію майна в умовах війни

Верховна Рада України на пленарному засіданні у п’ятницю, 1 квітня, ухвалила низку актуальних законопроєктів, повідомляється на сайті українського парламенту.

Зокрема, в цілому було ухвалено законопроєкт № 7169 про внесення змін до Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” щодо уточнення окремих положень. Цей документ розширює дію закону на фізичних осіб – громадян РФ, осіб, які не є громадянами РФ, але мають тісний зв’язок з агресором (мають місце проживання або займаються основною діяльністю), юридичних осіб, що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є РФ та юросіб в Україні, у яких РФ володіє прямо чи опосередковано часткою в капіталі чи є засновником або бенефіціаром.

Також Рада прийняла за основу проєкт закону №7214 про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України.

А проєктом закону №7172-1, що також ухвалено Радою в першому читанні, пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність.

Forrás: dw.com