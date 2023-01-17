Західний кордон. Ситуація в пунктах пропуску

Станом на 09:30 17 січня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі.

Впродовж минулої доби незначні накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались ввечері у «Краківці» та «Устилузі». З боку суміжної держави у «Краківці» та «Шегинях» зафіксовано 80 та 20 легковиків відповідно. Загалом, кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають.

Сьогодні вранці перед пунктами пропуску черги з легкових автомобілів не спостерігаються. На в’їзд в Україну у «Шегинях» очікує 15 автомобілів.

За попередню добу, традиційно вночі, зафіксовано лише у «Шегинях» накопичення на виїзд до Польщі автобусів. З боку Польщі у «Краківці» та «Шегинях» зупинялося не більше 3-х автобусів.

Сьогодні вранці у пункті пропуску «Шегині» на в’їзд очікують 2 автобуси.

Загалом за минулу добу 16 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 72 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 54 вантажівки з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua