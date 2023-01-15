Західний кордон. Ситуація в пунктах пропуску

Загалом за минулу добу 14 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів. З України вибули 39 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 74 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 10.00 15 січня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі.

Впродовж минулої доби накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались в другій половині дня та ввечері у «Шегинях», «Краківці» та найбільше у «Устилузі».

Сьогодні вранці лише перед пунктом пропуску «Устилуг» зупинилось близько 20 легковиків. На решті пунктів пропуску черг не зафіксовано в обох напрямках.

За попередню добу, традиційно вночі, спостерігалось у «Раві-Руській», «Грушеві» та найбільше у «Шегинях» та «Краківці» накопичення на виїзд до Польщі автобусів.

Сьогодні вранці перед пунктами пропуску «Рава-Руська», «Грушів» та «Краківець» очікують від 2 до 6 автобусів. Зі сторони суміжної держави у «Шегинях» 4 автобуси.

dpsu.gov.ua