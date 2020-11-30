Заява ТУКЗ-КМКС щодо обшуків у офісах організації

Товариство угорської культури Закарпаття вважає безпрецедентним грубе втручання, в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів – «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» та «Закарпатський угорський інститут» – для проведення обшуків.

Під час акції, проведеної на підставі рішення Запорізького суду в кримінальному провадженні за звинуваченням у сепаратизмі, шукали докази діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності держави, примусову зміну кордонів та нанесення шкоди державі.

ТУКЗ-КМКС вважає, що насправді це запланована операція, здійснена на сфабрикованих політичних звинуваченнях, метою якої є не лише унеможливити діяльність угорських організацій, а й залякати угорців Закарпаття та їхніх керівників.

Тому Товариство угорської культури Закарпаття закликає компетентні органи негайно припинити «полювання на відьом», організоване проти ТУКЗ-КМКС та інших організацій закарпатських угорців. Водночас звертає увагу Угорщини та міжнародних організацій на політичний тиск, який чиниться на нас органами державної безпеки.

Вважаємо, що такі дії згубно впливають не лише на угорську меншину в Україні, але й на міжнародне сприйняття держави та значно шкодять відновленню добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.

Керівництво ТУКЗ-КМКС

Джерело: karpat.in.ua