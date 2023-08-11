Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів

Дане рішення було ухвалене на спеціальному засіданні РНБО.

В Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram після спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де йшлося про результати перевірки „військкоматів”.

Він зазначив, що заслухали доповіді про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

При цьому він зазначив, що на сьогодні вже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців „військкоматів”, оголошено 33 підозри.

„Наші рішення. Звільняємо всіх обласних „воєнкомів”. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування”, – наголосив Зеленський.

За його словами, РНБО доручила Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Всі кандидати перед призначенням мають пройти перевірку СБУ.

„Звільнені, військкоми та інші чиновники з погонами без підозр, якщо хочуть зберегти погони та зберегти гідність – на фронт”, – рекомендував Зеленський.

Також президент України повідомив, що через два тижні відбудеться засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарських комісій. „Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть”, – анонсував він.

UNIAN