Зеленський підписав закон, що розширює підстави для демобілізації військових

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону, що дозволять демобілізуватись військовим, якщо їхні родичі загинули або зникли безвісти.

Так, законодавчим актом №8009 „Про внесення змін до статті 26 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану”, зокрема встановлюється, що мобілізовані військовослужбовці та контрактники можуть звільнятися зі служби під час воєнного стану, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, брат або сестра) загинули чи пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час повномасштабної війни.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військових.

ukrinform.ua