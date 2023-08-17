Зеленський схвалив продовження воєнного стану

Мобілізацію і воєнний стан знову подовжили на 90 днів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації.

Про це 17 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

„Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глава держави підписав закон №9533 про подовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Вони почнуть діяти від 18 серпня, адже до того діє попереднє подовження. До слова, це вже восьме подовження терміну воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022-го.

Фото: Zelenskiy/ Official/ Telegram

tsn.ua