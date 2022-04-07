ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ передав гуманітарну допомогу

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ активно бере участь у допомозі вимушеним переселенцям.

Навчальний заклад передав для освітніх закладів Хустського району у якому проживають вимушені переселенці. ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ двічі надававгуманітарну допомогу, яка скаладалася з подушок, постільної біілизни, ковдр, махрових рушників, окрім цього Центр із доставки гуманітарних вантажів надав двомісні надувні ліжко-матраци. Загаття отримало 20 матрасів зі всім необхідним, Кушниця 15 матрасів також зі всім необхідним. Перевезення допомоги організував ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. Допомогу прийняв голова ГО «Рука милосердя» Бідзіля В. М.