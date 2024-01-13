З березня закордонні угорці зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом в Угорщині

Угорські державні залізниці (MÁV) дозволять безкоштовний проїзд у громадському транспорті для власників посвідчення закордонного угорця. Досі такий документ надавав можливість проїзду з 90-відсотковою знижкою чотири рази на рік. З березня закордонні угорці матимуть право на безкоштовні поїздки необмежено.

Замість попередньої 90-відсоткової знижки MÁV надає необмежену кількість безкоштовних поїздок з посвідченням угорця, повідомляє видання Szabad Magyar Szó, посилаючись на інформацію пресслужби залізничної компанії.

Раніше власники такого документа мали право на чотири поїздки протягом року з 90-відсотковою знижкою. Проте з березня 2024 року в MÁV почне діяти нова тарифна система, і з нинішніх 65 типів пільгових квитків залишаться лише 22.

Видання зв’язалося із залізничною компанією, щоб дізнатися, чи збережеться знижка на проїзд для закордонних угорців, і отримало відповідь, що вони матимуть право на необмежений безкоштовний проїзд. Це правило поширюватиметься і на власників посвідчення члена родини.

Згідно з тарифною реформою, закордонні угорці зможуть безкоштовно їздити в місцевому громадському транспорті. Для подорожей з місцем у поїздах та автобусах необхідно буде придбати додатковий квиток.

karpat.in.ua