З 8 січня по всій території України починає діяти локдаун: що буде заборонено, а що — дозволено

Перелік заборон на час жорстких карантинних обмежень опублікував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше Mukachevo.net розповідало, що Уряд вирішив ввести локдаун в Україні після свят — з 8 по 25 січня.

На початку січня стало відомо, що на час локдауну в Україні планують заборонити продаж низки повсякденних товарів. Після розголосу Уряд вирішив зняти деякі обмеження.

Посилені карантинні обмеження влада назвала «карантином зимових канікул».

Що передбачають обмеження?

заборона роботи кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос);

кінотеатрів, театрів;

фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

заборона торгівлі непродовольчими товарами, крім лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торгівельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами. ;

будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;

будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садочків.

Водночас із обмеженнями помаранчевої зони продовжить працювати:

громадський транспорт, аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину.

продуктові магазини,

аптеки,

банки,

поштові оператори,

готелі.

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