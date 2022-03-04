Кольорознавство з Закарпаття

Я живописець з Ужгорода, і по фаху художник-педагог. Ціль моєї роботи передати любов до мистецтва учням початкових та загальноосвітніх класів, крім того ще приймаю участь у вихованні педагогів майбутнього. Викладаю різні дисципліни, які пов’язані з візуальним вихованням дітей початкових класів. Студенти, після отримання диплому шукають роботу здебільшого у Закарпатських школах. Не так давно, на парі говорили зі студентами про кольори, про основні правила кольорознавства, розказувала їм символічне значення різних кольорів і про те що який емоційний вплив мають на нас різні кольори. Прочитавши до кінця мій допис дозвольте мені з метафорою кольорів активувати у ВАС емоційну реакцію:

В Україні багато кольорів, більшість чарівні сині, блакитно-сині та жовті кольори. Вони насичені і сильні кольори, розташувавши на протилежні сторони кольорового кола вони є своїми комплементарами. У них лежить божественне світло і тепло, та безкінече синє небо, але ми ще можемо найти на палітрі країни всі кольори веселки, це так і має бути. На Закарпатті у концентрованій формі можемо побачити всі кольори, які змішані між собою і творять індивідуальні яскраві тони, які мають своє визначення.

Ці тони та кольори зараз дуже швидким темпом закінчуються і скоро уже їх не зможемо знайти на палітрі України. Ми маємо зберегти кольори і фарби, які залишились, не можемо дозволити їхнє зникнення, не можемо дозволити щоб вони висохли, не можемо їх марнувати. Під час змішування цих кольорів, інколи насправді виходять у нас занадто темні і брудні кольори, але змішуванням можемо створювати і більш яскраві і унікальні тони. В основному кольори не є добрими, або поганими, все залежить від того, ХТО і з якою метою їх використовує. Маємо використовувати наші фарби на будування нової і кращої країни, де на палітрі всі мають своє місце і роль, те що залишилось не маємо марнувати дальше на стороні руйнування.

Наші кольори швидко тьмяніють, незабаром чорно-білий, сіруватий світ буде оточувати НАС ВДОМА; тобі яка опція більше подобається А чи Б?

Я за опцію Б, Агнеш