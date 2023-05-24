Консульство Угорщини у Берегові відновило видачу посвідчення угорця

Консульство Угорщини в місті Берегово відновило прийом заяв на отримання посвідчення угорця, посвідчення члена сім’ї угорця та додатку до посвідчення, йдеться у дописі відомства на сторінці Facebook.

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї угорця надає власнику можливість користуватися певними пільгами на території Угорщини, а саме це:

Знижки на відвідування культурних закладів.

Пільги на проїзд.

Преференції для студентів.

Преференції для педагогів.

Освітні пільги.

Заявку для отримання посвідчення угорця з фотографією може подати особа, яка має зареєстроване місце проживання в Україні та вважає себе угорцем.

Крім вищезазначеного, додатковою умовою отримання посвідчення угорця для особи, яка проживає в Україні, котра заявляє, що має угорську національність, є наступне:

Угорське громадянство або

Володіння угорською мовою або

Реєстрація держустановою, як особи угорської національності, або

Реєстрація, як члена організації, котра об’єднує осіб угорської національності, що діє на території країни, або

В реєстрі релігійної громади людина значиться як особа угорської національності.

Не можуть отримати посвідчення особи, які:

Добровільно відмовилися від угорського громадянства.

Угорське громадянство котрих було скасовано через отримання його шахрайським шляхом.

Мігрували до Угорщини, проживають там, отримали статус біженця або притулок в Угорщині.

Заявник, котрий має депортацію з Угорщини, не може отримати посвідчення угорця.

Для отримання відповідного посвідчення також необхідна довідка з дипломатичного представництва Угорщини, яке діє в країні.

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї використовується тільки для певних пільг.

Це не посвідчення особи,

не проїзний документ,

не міграційна картка чи дозвіл на поселення,

не дає права на перетин кордону!

Посвідчення видається безкоштовно.

Питання, пов’язані з угорським посвідченням, можна вирішити в Генеральному консульстві Угорщини і в Ужгороді та Консульстві Угорщини в Береґові.

Звертаємо увагу на те, що заявки приймаються тільки за попереднім записом і лише за умови особистої присутності.

Джерело: kiszo.net