Консульство Угорщини у Берегові відновило видачу посвідчення угорця
Консульство Угорщини в місті Берегово відновило прийом заяв на отримання посвідчення угорця, посвідчення члена сім’ї угорця та додатку до посвідчення, йдеться у дописі відомства на сторінці Facebook.
Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї угорця надає власнику можливість користуватися певними пільгами на території Угорщини, а саме це:
- Знижки на відвідування культурних закладів.
- Пільги на проїзд.
- Преференції для студентів.
- Преференції для педагогів.
- Освітні пільги.
Заявку для отримання посвідчення угорця з фотографією може подати особа, яка має зареєстроване місце проживання в Україні та вважає себе угорцем.
Крім вищезазначеного, додатковою умовою отримання посвідчення угорця для особи, яка проживає в Україні, котра заявляє, що має угорську національність, є наступне:
- Угорське громадянство або
- Володіння угорською мовою або
- Реєстрація держустановою, як особи угорської національності, або
- Реєстрація, як члена організації, котра об’єднує осіб угорської національності, що діє на території країни, або
- В реєстрі релігійної громади людина значиться як особа угорської національності.
Не можуть отримати посвідчення особи, які:
- Добровільно відмовилися від угорського громадянства.
- Угорське громадянство котрих було скасовано через отримання його шахрайським шляхом.
- Мігрували до Угорщини, проживають там, отримали статус біженця або притулок в Угорщині.
Заявник, котрий має депортацію з Угорщини, не може отримати посвідчення угорця.
Для отримання відповідного посвідчення також необхідна довідка з дипломатичного представництва Угорщини, яке діє в країні.
Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї використовується тільки для певних пільг.
- Це не посвідчення особи,
- не проїзний документ,
- не міграційна картка чи дозвіл на поселення,
- не дає права на перетин кордону!
Посвідчення видається безкоштовно.
Питання, пов’язані з угорським посвідченням, можна вирішити в Генеральному консульстві Угорщини і в Ужгороді та Консульстві Угорщини в Береґові.
Звертаємо увагу на те, що заявки приймаються тільки за попереднім записом і лише за умови особистої присутності.
Джерело: kiszo.net