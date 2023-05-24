magyar igazolvány

Консульство Угорщини у Берегові відновило видачу посвідчення угорця

Kárpátalja.ma Hовини
Консульство Угорщини в місті Берегово відновило прийом заяв на отримання посвідчення угорця, посвідчення члена сім’ї угорця та додатку до посвідчення, йдеться у дописі відомства на сторінці Facebook.

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї угорця надає власнику можливість  користуватися певними пільгами на території Угорщини, а саме це:

  • Знижки на відвідування культурних закладів.
  • Пільги на проїзд.
  • Преференції для студентів.
  • Преференції для педагогів.
  • Освітні пільги.

Заявку для отримання посвідчення угорця з фотографією може подати особа, яка має зареєстроване місце проживання в Україні та вважає себе угорцем.

Крім вищезазначеного, додатковою умовою отримання посвідчення угорця для особи, яка проживає в Україні, котра заявляє, що має угорську національність, є наступне:

  • Угорське громадянство або
  • Володіння угорською мовою або
  • Реєстрація держустановою, як особи угорської національності, або
  • Реєстрація, як члена організації, котра об’єднує осіб угорської національності, що діє на території країни, або
  • В реєстрі релігійної громади людина значиться як особа угорської національності.

Не можуть отримати посвідчення особи, які:

  • Добровільно відмовилися від угорського громадянства.
  • Угорське громадянство котрих було скасовано через отримання його шахрайським шляхом.
  • Мігрували до Угорщини, проживають там, отримали статус біженця або притулок в Угорщині.

Заявник, котрий має депортацію з Угорщини, не може отримати посвідчення угорця.

Для отримання відповідного посвідчення також необхідна довідка з дипломатичного представництва Угорщини, яке діє в країні.

Magyarország Beregszászi Konzulátusán is igényelhető a Magyar igazolvány

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї використовується тільки для певних пільг.

  • Це не посвідчення особи,
  • не проїзний документ,
  • не міграційна картка чи дозвіл на поселення,
  • не дає права на перетин кордону!

Посвідчення видається безкоштовно.

Питання, пов’язані з угорським посвідченням, можна вирішити в Генеральному консульстві Угорщини і в Ужгороді та Консульстві Угорщини в Береґові.

Звертаємо увагу на те, що заявки приймаються тільки за попереднім записом і лише за умови особистої присутності.

Джерело: kiszo.net