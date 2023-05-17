Кров усіх груп резус-мінус потребує Закарпатська станція переливання крові

Цього тижня стартував місячник здачі крові до Всесвітнього Дня донора, який відзначають 14 червня.

Закарпатська обласна станція переливання крові запрошує краян долучитися до донорства і тим самим врятувати життя незнайомій людині.

Особливо це потрібно зараз, наголошують медики. Адже шпиталям і лікарням бракує крові та її компонентів для допомоги героям, які захищають Україну. Докладніше – у сюжеті „Tv21 Унгвар.

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