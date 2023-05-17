Кров усіх груп резус-мінус потребує Закарпатська станція переливання крові

Kárpátalja.ma Hовини

Цього тижня стартував місячник здачі крові до Всесвітнього Дня донора, який відзначають 14 червня.

Закарпатська обласна станція переливання крові запрошує краян долучитися до донорства і тим самим врятувати життя незнайомій людині.

Особливо це потрібно зараз, наголошують медики. Адже шпиталям і лікарням бракує крові та її компонентів для допомоги героям, які захищають Україну. Докладніше – у сюжеті „Tv21 Унгвар.

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