Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто.

Як повідомив Дмитро Кулеба, головною темою зустрічі було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

„Говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно один одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення РФ вперше так сіли та ґрунтовно поговорили. Чесно відповідали на запитання один одного”, — зазначив Кулеба.

„Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Володимиру Зеленському. Петер доповідатиме своєму прем’єр-міністру. Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: „У нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом”, — підсумував очільник української дипломатії.

Своєю чергою Сійярто після зустрічі вкотре повторив тезу угорської влади про те, що з 2015 року Україна „постійно впроваджувала норми, які все більше обмежували права угорської національної спільноти”.

Глава МЗС підтвердив, що говорив з Кулебою передусім про майбутні рішення саміту Європейського союзу щодо України, які, на думку Будапешта, „мають історичне значення для майбутнього всього ЄС”.

„Пропозиція рішення є непідготовленою, і Єврокомісія майже не має уявлення про те, який вплив членство України в Європейському союзі матиме на все об’єднання. Можна згадати хоча б нерозв’язані проблеми, спричинені попередніми рішеннями ЄК стосовно транзиту зерна чи скасування дозволів для українських ваговозів”, — написав у Facebook дипломат.

Серед інших тем обговорення було питання нацменшин і ухвалення Україною нового законодавства з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Єврокомісії.

„Безперечно, ми обидва залишаємося відданими подальшому розвитку двосторонніх відносин”, — додав Сійярто.

mukachevo.net