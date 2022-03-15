Купити чи продати квартиру під час війни: в Мін’юсті прокоментували перспективи

Продавати чи купувати нерухомість під час війни ризиковано.
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, під час війни перевірити, хто є власником квартири чи будинку, неможливо.
“Зараз йде війна, і ризики негативних наслідків більші”, – додав міністр.
Малюська повідомив, що у цей час доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено.
“Теоретично, юридично можна пробувати укладати угоди купівлі-продажу. Єдине – перевірити власника в реєстрі нотаріус не зможе. Відповідно, нормально укласти повноцінну угоду купівлі-продажу зараз неможливо”, – зауважив міністр.
Малюська запевнив, що усі реєстри та бази даних нерухомості цілі та збережені, а не функціонують вони через ризики потрапляння даних до рук ворога.
“Ринок нерухомості запуститься, але трохи пізніше” – пообіцяв Малюська.