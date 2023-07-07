Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до десяти

У Львові завершують пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок зросла до десяти.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Укрінформ.

«Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів», – написав Садовий.

Мер додав, що на цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено.

Як повідомляв Укрінформ, минулої ночі російські війська атакували Львів крилатими ракетами „Калібр”.

Працівники ДСНС врятували сімох осіб. 64 людини евакуювали.

ukrinform.ua