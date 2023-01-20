Кінець закарпатським угорськомовним школам?

У 2022 році в школах Берегівського району відбулася державна перевірка, результати якої не повністю задовільні – повідомив 19 січня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як він написав, із 108 шкіл, де навчання ведеться крім державної ще і угорською мовою, у 37 закладах немає класу, в якому викладають виключно українською мовою.

Згідно зі статтею 7 Закону про освіту, прийнятого у вересні 2017 року, особи, які належать до національних меншин, тепер можуть навчатися виключно рідною мовою лише в дитячому садку та початковій школі (1-4 класи). На рівні загальної середньої освіти, починаючи з 5-го класу, не менше 20% річного навчального плану має бути державною мовою. Обсяг уроків, які проводяться українською мовою, у 9 класі збільшується до 40%. В останніх класах середньої школи українською мовою має викладатися не менше 60% предметів. Перехідний період для учнів-представників меншин, що спілкуються офіційними мовами в ЄС продовжено до 2023 року, тож восени 2022 року в угорських школах почали збільшувати кількість уроків державною мовою для учнів, які пішли до п’ятого класу.

За словами омбудсмена, інспектори виявили в районі чотири школи, з офіційних назв яких ще не вилучено позначку «угорськомовна».

Відповідно до нового закону про освіту в Україні перші чотири класи складають початкову школу, 5-9 класи гімназію, а 10–11 класи (з 2027 р. 10–12 класи) ліцей. Відповідно змінилися і назви: більше немає ні загальноосвітніх, ні середніх шкіл. Ці навчальні заклади є україномовними, де навчання також ведеться і угорською мовою. Тож, угорськомовні школи фактично припинили своє існування.

У зв’язку з цим омбудсмен зазначив: під час перевірки вони зіткнулися з тим, що термін «угорськомовний навчальний заклад» також вживається в деяких законодавчих та нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України. За словами Кременя, це створює підґрунтя для «порушення школами законодавства про державну мову».

Уповноважений із захисту державної мови розповів: за результатами перевірки надіслано пакет пропозицій щодо усунення виявлених недоліків до Берегівської Районної Державної Адміністрації та Міністерства освіти.

Закарпатські угорські правозахисні організації вже звернулися з проханням про внесення змін до зловісної статті 7 Закону про освіту з моменту публікації законопроекту. Закарпатське Угорськомовне Педагогічне Товариство неодноразово передавало до Міністерства освіти свої пропозиції щодо вирішення проблем, щоб знайти вирішення проблем освіти шляхом конструктивної співпраці та діалогу. Але безрезультатно.