Левенте Мадяр: угорський народ заслуговує подяку та повагу

У середу МЗС Угорщини звернулося до Посла України в Угорщині, Любові Непопа, де її повідомили про те, що на минулому тижні виникли несправедливі звинувачення, на які, враховуючи на ситуацію в Україні, уряд Угорщини ще не дав відповіді.

Держсекретар, Левенте Мадяр повідомив Посла України, що Угорщина відклала свої суперечки з Україною в перший день війни. Всупереч словам українського віце-прем’єр-міністра, Угорщина жодним чином не перешкоджає співпраці України з Європейським Союзом чи НАТО.

З моменту початку конфлікту Угорщина відкрила свої кордони для понад півмільйона українських переселенців. Угорщина надає лікарняну допомогу 130 українським дітям і підтримує всі міжнародні зусиля, спрямованих на припинення війни в Україні.

Левенте Мадяр додав, що все це було б неможливим без підтримки угорського народу, тому він заслоговує подяку та повагу.

Kárpátalja.ma