Литва передала Україні партію зенітних гармат L-70

Партія наданих Литвою зенітно-ракетних комплексів L-70 прибула в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Твіттері, передає Укрінформ.

«Партія відправлених Литвою зенітних гармат L-70 та боєприпаси до них, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибула до України», – написав Анушаускас і опублікував фото розвантаження однієї з гармат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Анушаускас заявляв, що Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів для боротьби проти дронів-камікадзе.

ukrinform.ua