На днях у Варшаві пройшло засідання моніторингового комітету транскордонної програми Польща – Україна, де затверджували проекти у сфері охорони здоров’я. Про це інформує Закарпатська ОВА.

За результатами засідання, лікарні Закарпаття отримають від ЄС кілька мільйонів євро. Йдеться про проекти у рамках транскордонної програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.

«В результаті довгих і складних перемовин, дискусій, наведення аргументів і своїх пропозицій, ряд проектів із Закарпаття отримали бажане фінансування. Точні суми і назви невідомі, але лікарні Закарпаття отримають від ЄС кілька мільйонів євро. Левова частка цих коштів буде витрачено на закупівлю діагностичного та операційного обладнання.” – йдеться в повідомленні.

zakarpattya24.com