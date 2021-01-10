Маленький закарпатець потребує допомоги у боротьбі з важкою недугою

Кілька місяців тому Павлику Мотичці із с. Синевир поставили страшний діагноз – спинальна м’язова атрофія.

СМА – генетичне захворювання, яке швидко прогресує

Рідні Павлика благають про допомогу, адже не можуть допустити найстрашніше: сім’ я Мотичка вже втратила одного сина з діагнозом СМА. Для одужання дитині потрібен лише один укол препарату Zolgensma – найдорожчих ліків у світі. Його вартість – понад 2 мільйони євро. Наразі завдяки зусиллям благодійників, зібрано близько 147 000 грн. Залишилося зібрати: 63 801 583 гривні.

Таких грошей у закарпатської сім’ї немає. Проте, якщо 500 000 людей пожертвують Павликові по 130 гривень, то хлопчик житиме.

Реквізити:

Для жителів України

ПриватБанк: 5168757408046045 (UAH) Мотичка Марія (мама) 5168757417058247(долар) 5168757417057918(євро) MOTYCHKA MARIIA