Меморіальний захід в честь пам’яті жертв «Маленький робот»

78 років тому сталася найбільша трагедія в історії закарпатських угорців – Маленький робот. В честь пам’яті жертв сталінських репресій, 18 листопада був влаштований меморіальний захід в м. Берегово.



Вшанування пам’яті розпочалося на подвір’ї ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, де присутні поклали вінки перед меморіалом, який створив Петер Матл, після всі присутні взяли участь в богослужінні в Берегівській реформатській церкві.



На екуменічному богослужінні першим проповідував парох Янош Молнар. За його словами, люди часто вважають, що вони мають право панувати над іншими, право вирішувати долю інших. Те ж саме трапилося у 1944 році, коли брали чоловіків на «Маленький робот».



У своїй проповіді греко-католицький священик, Степан Мароші наголосив що за будь-яких обставин важливо підтримувати зв’язок з Богом.



Ференц Тарацкезі, провідний пастор берегівської реформатської конгрегації підкреслив важливість Бога у світі і процитував вірш Шандора Ременіка.



Після цього викладачка кафедри історії, керівниця Науково-дослідного центру ім. Тіводора Легоцького, Eржебет Молнар Д. розповіла про історичні моменти трагічної події.



Ільдіко Орос, президентка ГО Pro Cultura Subcarpathica та ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ в своїй промові підкреслила: війна нас оточує і зараз.



«Тому сьогодні, коли ми вшануємо пам’ять невинних закарпатських угорців, згадаймо також про невинних жертв російсько-української війни.»



Після промови, були зачитані імена понад 300 берегівських жертв «Маленького робота».

Після богослужіння учасники пройшли через місто зі свічками та поклали вінки пам’яті біля входу Берегівського ліцея ім. Тараса Шевченка, на території реформатської церкви та перед пам’ятником на площі Синній.



Меморіальний захід був реалізований завдяки співпраці ГО Pro Cultura Subcarpathica, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, мерії м. Берегова та історичних церков.



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