МЗС анонсувало зустріч Сійярто і Кулеби в Ужгороді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 січня проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

„На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака”, — зазначив посадовець.

За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

„Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин”, — додав Ніколенко.

Раніше Петер Сійярто анонсував зустріч із Дмитром Кулебою під час пресконференції 11 січня у відповідь на питання кореспондента угорського телеканалу ATV.

„Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації”, — йдеться у повідомленні.

suspilne.media