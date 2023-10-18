МОЗ збільшило термін дії електронних рецептів до 90 днів

Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

„Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше). Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт”, – зазначили у міністерстві.

У МОЗ поінформували, що при цьому перелік рецептурних ліків та правила їхнього відпуску залишаються незмінними.

„Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особа може погасити електронний рецепт в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

ukrinform.ua