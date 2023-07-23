МОЗ придбав ще 40 «швидких» за кошти UNITED24

Регіони отримають ще 40 „швидких”, які були придбані ДП „Медичні закупівлі” за кошти UNITED24.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає Укрінформ.

„40 автомобілів швидкої медичної допомоги, придбані Медичними закупівлями України за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24, їдуть в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Вінницької, Хмельницької, Львівської областей, а також до військових закладів охорони здоровʼя різних регіонів”, – йдеться у повідомленні.

В МОЗ зазначають, що це „швидкі” типу С, вони обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами, апаратами штучної вентиляції легень та дають змогу швидко й безпечно доправити тяжкохворих і тяжкопоранених до лікарні.

Як наголошують у міністерстві, станом на липень, в умовах війни 103 „швидкі” ушкоджено, 251 – зруйновано, 125 – захоплено.

Таким чином, поповнення автопарків центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допоможе медикам навіть у складних умовах воєнного часу успішно виконувати виклики до хворих і потерпілих.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на липень, на платформі UNITED24 для потреб охорони здоров’я зібрано 1 497,1 млн грн, з них до 01.05.2023 року для потреб охорони здоров’я було використано 1 342,9 млн грн.

ukrinform.ua