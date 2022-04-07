Міжнародна співпраця реформатської спільноти

Сьогодні ми передали на Закарпаття сім тонн гуманітарної допомоги – понад тонну картоплі та цибулі, сотні кілограмів борошна, дріжджів, сухих макаронів, різні продукти харчування та засоби гігієни.

Пожертви надали Братиславська реформатська єпархія та Задунайська реформатська єпархія разом із Угорською реформатською службою благодійності, а члени делегації відвідали Шандора Зана Фабіана, настоятеля Закарпатської реформатської церкви. на Закарпатті. За рекомендацією пана Єпископа пожертви надійшли до закладів де тимчасово проживають вимушені переселенці.