На Закарпаття прибув потяг із дітьми з Херсонщини

Сьогодні, 11 липня, на Закарпаття прибув перший з трьох потягів із дітьми з Херсонщини.

Керівництво області зустріло його на залізничному вокзалі Мукачева, звідки 104 дитини в супроводі дорослих одразу вирушили на Хустщину.

Незабаром група поїде автобусами в Австрію, а саме в федеральну землю Бургенланд.

Там вже чекають на них та підготували необхідні умови й програму перебування. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита.

«Під час нещодавнього візиту до Брюсселя за дорученням Президента Володимира Зеленського вдалося домовитися з іноземними партнерами з різних країн Євросоюзу про оперативне прийняття на відпочинок до 1000 дітей із Запоріжжя та Херсонщини, які перебувають у небезпечній зоні», — зазначив Микита.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА