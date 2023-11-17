На Закарпатті будують логістичний хаб для експорту зерна

Мультимодальний логістичний хаб для експорту зерна до країн ЄС з’явиться у селі Горонда Мукачівського району.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА.

До втіленням проєкту „Horonda Platform” у селі Горонда Мукачівського району долучилися італійські інвестори. Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії та інше. Завдяки „Horonda Platform” в області вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

„Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні – це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проєкт особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам”, – наголосив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита .

За його словами, логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу нашого регіону та країни загалом. Він дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки, а також посилити імідж Закарпаття як надійного партнера в реалізації таких масштабних ініціатив.

Представники італійських компаній, які беруть участь у проєкті, підкреслили, що зацікавлені посилювати комунікацію з українською стороною, зокрема й із Закарпаттям, в соціально-економічному, юридичному та інших аспектах. Запуск і функціонування такого хабу є перспективним для кожної зі сторін.

Закарпатська обласна військова адміністрація