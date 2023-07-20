На Закарпатті відкрили новий коньячний завод

У закарпатському Оросієві урочисто відкрито коньячний завод виноробної компанії «Шато Чизай». Про це повідомляє Берегівський міський голова Золтан Бабяк.

Потужність цеху з виготовлення вишуканого напою – 600 тис. пляшок на місяць. Відкриття заводу відбулося зокрема за участі голови Закарпатської ОВА Віктора Микити та засновника компанії «Шато Чизай» Геннадія Гутмана.

Запуск успішного виробництва означатиме мільйонні доходи до бюджету територіальної громади та додаткові робочі місця. Позитивно, що не зважаючи на складні часи в нашу громаду інвестує бізнес та відтак розвивається економіка всього краю.