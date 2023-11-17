На Закарпатті діятиме ветеранський простір

Відповідне рішення про створення комунального закладу Закарпатської обласної ради «Ветеранський простір ВДОМА» щойно підтримали депутати облради.

«Ветеранський простір ВДОМА» планується організувати як єдиний центр, що опікуватиметься питаннями забезпечення соціального захисту та надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих, а також особам, зниклим безвісті за особливих обставин та членам їх сімей, в тому числі особам, які повернулися з полону.

Ветеранський простір забезпечуватиме взаємодію з владою, ветеранськими, підприємствами, установами, волонтерськими та іншими громадськими об’єднаннями.

Керівником закладу призначено Руслана Пишку.

Закарпатська обласна рада