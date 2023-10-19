На Закарпатті зафіксували інфікування новим штамом COVID-19 „Еріс”

В МОЗ повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу на території Закарпатської області.

За даними МОЗ, в Україні виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 «Еріс» у 6 областях: Закарпатській, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

«Еріс» — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон», який викликає захворювання COVID-19. Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність «Ерісу» — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

mukachevo.net