На Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими військовими

У зв’язку із загибеллю військових 128-окремої гірсько-штурмової бригади на Закарпатті оголосили триденну жалобу.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в Telegram.

6 листопада на території Закарпаття оголосили триденну загальнообласну жалобу. Впродовж трьох днів на всіх установах області будуть приспущені державні прапори, а у храмах різних конфесій відбудуться богослужіння.

„Щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання. Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги. Вічна пам’ять полеглим воїнам!”, — йдеться у повідомленні.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.