На Закарпатті послабили обмеження щодо продажу алкогольних напоїв

Рада оборони Закарпатської області прийняла рішення дозволити з 15 березня 2022 року в період з 8:00 до 20:00 продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина на час дії воєнного стану.

Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань.

Звертаємо Вашу увагу!

Відповідно до Постанови КМУ від 21.03.2007 р. №507 рішення Ради є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами.

Про це повідомляє Закарпатська обласна рада.

Джерело: karpat.in.ua