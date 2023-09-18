На Закарпатті створять Центр ментального здоров’я

Про це повідомив депутат Закарпатської облради та віце-президент з відбудови України Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Іван Синетар, виступаючи з вітальним словом на ювілейному 10-му Форумі добрих справ у Києві.

За словами депутата, Центр стане найпотужнішим та зразковим в Україні. Вже почато проведення консультацій з проектування та навчання спеціалістів для потреб закладу.

Іван Синетар повідомив, що з року у рік незмінним організатором Форуму добрих справ є Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр.

У своєму виступі Іван Синетар почав із того, що зараз болить найбільше кожного свідомого українця — війна.

Вона, за словами депутата, на жаль, загрожує відкинути розвиток України майже на 20 років назад. Попри це, програму відновлення України вже запущено.

І це — найбільший проєкт відбудови з часів Другої світової війни, над яким працює Український національний Комітет Міжнародної торгової палати спільно з міжнародними партнерами, аналітичними центрами та бізнесом.

Ідеться про оборонну промисловість, медицину, аграрний сектор, ІТ, відновлювальну енергетику, розвиток логістики, будівництво.

Водночас зауважив, що орієнтиром для нас наразі є План відновлення України від Президента та Уряду України, який базується на 5-ти основних принципах:

негайний початок і поступовий розвиток;

нарощування справедливого добробуту;

інтеграція в ЄС;

відбудова у національному та регіональному масштабах;

стимулювання приватних інвестицій.

Разом з тим, у ході виступу нагадав присутнім про потужний Тристоронній Меморандум щодо співпраці та партнерства з Інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр,

Ізраїльською медичною місією в Україні та Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати.

Цей документ визначив спільну мету – об’єднання зусиль, спрямованих на розвиток, модернізацію та інновації української медицини у частині фізичної та психологічної реабілітації.

Ще одна важлива тема, яку підняв Іван Синетар — економічне та соціальне стимулювання громадян України, які виїхали за кордон, до повернення та працевлаштування Україні. Повернення додому мільйонів громадян України вимагатиме значних зусиль від української влади, держав-партнерів та бізнесу. Перш за все, йдеться про створення сприятливих безпекових, гуманітарних та економічних умов. Для цього маємо спільно докласти максимальні зусилля, щоб активізувати процес та залучити до нього якнайбільше інвесторів, міжнародних організацій та бізнесу, у тому числі і для впровадження перекваліфікації працівників, згідно з потребами релокованого та існуючого бізнесу.

Не менш важливий крок для відновлення країни — вирішення питань регіонального розвитку для територій звільнених з окупації та територій де велись бойові дії, розбудова системи регіональної реалізації ветеранської політики та проєктів будівництва житла для ветеранів та членів сімей загиблих, трансформація мережі госпіталів ветеранів війни у сучасні реабілітаційні центри з метою забезпечення належного рівня та обсягу кваліфікованої допомоги та багато іншого.

За словами депутата, такі заходи, як Форум Добрих справ — це інструменти для гуртування небайдужих до долі України людей всередеині і зовні нашої держави та додаткове джерело енергії й наснаги для відбудови України.

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