На Тячівщині відновлюють мостовий перехід

Hа Закарпатті продовжується ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах місцевого значення. Черговий такий об’єкт – на Тячівщині, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, між селами Угля та Велика Уголька в межах автошляху С071111 Угля – Велика Уголька дорожники здійснюють поточний ремонт елементів мосту й регуляційних споруд з ліквідацією розмивів.

«Ця місцевість багата туристичними родзинками, природними принадами, тому важливо зберігати їх доступність та можливість проїзду в будь-яку точку як для місцевих жителів, так і для гостей нашого краю», – зауважив Мирослав Білецький.

Відповідно до проєктної документації тут виконають ремонт прогонових будов та захист бетонних поверхонь, влаштують покриття з асфальтобетону на підходах до мосту та тротуарах, підсилять опори мосту.

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