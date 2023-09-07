На Тячівщині запрацював сучасний Дія.Центр

Черговий оne-stop shop із комплексом усіх необхідних послуг для громадян відкрили у селі Біла Церква, що в Тячівському районі на базі місцевого центру надання адміністративних послуг.

За словами заступника голови Закарпатскої облради Василя Дем’янчука, який побував на відкритті, центр надаватиме понад 400 послуг для понад 40 тисяч жителів Солотвинської територіальної громади та інших найближчих населених пунктів. У свою чергу заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан під час відкриття зазначив, що незабаром у Дія.Центрі в Білій Церкві, жителі зможуть скористатися комплексним сервісом «Я – ветеран».

У ході візиту до Солотвинської громади, Василь Дем’янчук відвідав сучасний Центр Безпеки громадян та ряд місцевих медичних закладів.

«Солотвинська ТГ — одна з тих зразкових громад області, у якій створено сучасні комфортні умови у закладх освіти й медицини. Зараз запрацював сучасний Центр.Дія. Громада забезпечена різними видами громадського транспорту, постійно розвиває інфраструктуру і, попри війну в Україні, є прикладом стабільності», — зауважив Василь Дем’янчук.

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