Негода на Закарпатті повалила дерева та знеструмила 30 населених пунктів

Вчора ввечері внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру відбулось падіння дерев у Берегівському, Хустському та Мукачівському районах.

Крім того, надійшла інформація про те, що внаслідок падіння дерева пошкоджено дах житлового будинку у приватному секторі в м. Мукачеві на вулиці Гвардійській.

Над ліквідацією наслідків негоди працювали рятувальники та фахівці місцевих пожежно-рятувальних формувань. Станом на 08:00 18 липня зафіксовано 7 випадків. Для розпилювання повалених дерев та звільнення проїжджої частини автошляхів від деревини залучались 7 одиниць техніки та 15 рятувальників.

Травмованих та загиблих внаслідок подій немає.

Окрім цього, через негоду від електропостачання було знеструмлено 30 населених пунктів, 24 з яких – частково. На місцях працюють аварійні бригади РЕМ.

Zakarpattya Online