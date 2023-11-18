„Немає майбутнього у народів, які не пам’ятають свого минулого…”

Найбільшої трагедії закарпатські угорці зазнали в листопаді 1944 року. Радянські війська, що окупували округ, зібрали угорських і швабських чоловіків віком від 18 до 50 років на „Маленький робот” і пішки погнали їх до збірного табору у Сваляві, а звідти до Самбора. Тих, хто витримав випробування, відправляли до таборів Гулагу. Понад 10 000 чоловіків так і не повернулися додому.

Пам’ять загиблих вшанували 17 листопада у Берегові. Захід розпочався на подвір’ї Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, де присутні поклали вінок до пам’ятника Петера Матла.

Після цього вони зібралися на екуменічне богослужіння в місцевій реформатській церкві, де проповідували Янош Молнар, священник римо-католицької парафії в Берегові, Іштван Мароші, греко-католицький священик центру „Ортутай” та Ференц Тарацкозі, старший пастор реформатської парафії в Берегові.

Адам Штіфтер, заступник державного секретаря з питань розвитку східних відносин Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, в своїй промові сказав

«Через 79 років після трагедії на всіх нас лежить велика відповідальність. Наше завдання – якомога детальніше розкрити долю наших предків і зберегти пам’ять про них для нащадків. Бо немає майбутнього у народів, які не пам’ятають власного минулого.»

Заступник Держсекретаря наголосив, що підтримка угорської громади на Закарпатті триватиме й надалі.

«Ми робимо все можливе, щоб угорські організації на Закарпатті могли продовжувати свою діяльність у нинішній ситуації.»

– сказав Адам Штіфтер.

Після цього Степан Черничко, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці, нагадав про події 79-річної давнини.

Після виступів присутні по черзі зачитали імена понад 300 жертв і поклонилися меморіальній дошці в залі реформатської церкви.

Потім учасники пройшли містом зі свічками та поклали вінки до меморіальної дошки при вході до Берегівського ліцею імені Тараса Шевченка та до пам’ятного знаку на площі Сена.

Організаторами заходу виступили громадська організація „Про Культура Субкарпатика”, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, мерія міста Берегово та історичні церкви.

Kárpátalja.ma