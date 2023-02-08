Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини повідомив про чергову партію воєнної техніки, переданої Україні.

Список оновлено на сайті Федерального уряду, передає Укрінформ.

Зокрема, доставлені 2 САУ GEPARD (загалом ЗСУ мають їх тепер 32) і близько 6000 боєприпасів до них; 5 спецмашин для охорони кордону (раніше їх було передано 115); 29 генераторів (загалом 245); 6 15-тонних вантажівок (раніше було передано 2); 6 систем мобільних антен (на додаток до 10) і 10 roll off контейнерів.

Усе окрім генераторів і контейнерів – напряму зі складів промисловості.

ukrinform.ua