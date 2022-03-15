Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

Російські загарбники з 24 лютого, відколи розпочали вторгнення, вже втратили більше 13, 5 тисяч військових. Також у них більше нема 404 танків.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Генштаб повідомляє, що й про інші втрати ворога. Зокрема, росіяни втратили 1279 бойових броньованих машин.
Також у росіяни втратили:
- 150 артилерійських систем;
- 64 РСЗВ;
- 36 засобів ППО;
- 81 літак;
- 95 гелікоптерів;
- 640 одиниць автомобільної техніки;
- 3 кораблі /катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі заявляють, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.