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Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

Szerző: | 2022.03.15., 17:15 | Hовини

orosz harckocsi

Російські загарбники з 24 лютого, відколи розпочали вторгнення, вже втратили більше 13, 5 тисяч військових. Також у них більше нема 404 танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Генштаб повідомляє, що й про інші втрати ворога. Зокрема, росіяни втратили 1279 бойових броньованих машин.

Також у росіяни втратили:

  • 150 артилерійських систем;
  • 64 РСЗВ;
  • 36 засобів ППО;
  • 81 літак;
  • 95 гелікоптерів;
  • 640 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 кораблі /катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі заявляють, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Джерело: 24tv.ua

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