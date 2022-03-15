Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

Російські загарбники з 24 лютого, відколи розпочали вторгнення, вже втратили більше 13, 5 тисяч військових. Також у них більше нема 404 танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Генштаб повідомляє, що й про інші втрати ворога. Зокрема, росіяни втратили 1279 бойових броньованих машин.

Також у росіяни втратили:

150 артилерійських систем;

64 РСЗВ;

36 засобів ППО;

81 літак;

95 гелікоптерів;

640 одиниць автомобільної техніки;

3 кораблі /катери;

60 цистерн з ПММ;

9 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі заявляють, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Джерело: 24tv.ua