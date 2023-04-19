Паводки в Україні

У шести областях України сьогодні будуть затоплення.

В Україні продовжуються весняні паводки. На сьогодні, 19 квітня, у шести областях оголосили гідрологічне попередження.

За даними Укргідрометцентру, небезпека існує у шести областях:

Чернігівській,

Черкаській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізькій.

Зокрема, за даними синоптиків, на Верхньому Дніпрі рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки – червоний).

Також триватиме затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областей (ІІІ рівень небезпеки – червоний).

За даними синоптиків, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області. Тут оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

UNIAN