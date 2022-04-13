Пасхальні заняття вдруге у ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ

Вдруге організували заняття з рукоділля в Закарпатському Угорському Інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Програми проводились для людей, які евакуювались від війни, й поселились в Інституті. Програму організувала цивільна організація “Про Культура Субкарпатика”.

З нагоди ближайшого св’ята, виготовлялись пасхальні яйця та горіхові рогалики. Під керуванням діячів рукоділля розфарбовувались “Шаланківські воскові писанки” спираючи на традиції Шаланківської узори. Багато хто з переселенців вдруге взявшись за “писачок”, розмалювали чудові мотиви на пасхальних яйцях. В занятті взяли участь здебільшого матусі, але й дітки в гарній кількості підключились до роботи.

На кухоній панелі виготовлялись горіхові рогалики. За бабусиними рецептами, замішені смаколики із задоволенням та з радістю формували дітки. Окруживши миску розбирали дрібненькі рогалики. Тістечка виготовлялись у вигляді ігрушок, квіточок, листочків та інших форм, а в кінці випікання всі з великим апетитом скуштували смаколики. За розповіддю учасників, вже дуже чекали заняття, й вдячні організаторам, що таким чином допомагають в їх буденості. Організатори надіються, що наступними зустрічами зроблять яскравим тут проведений час переселенців.

З початку війни ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ одним з перших запропонував допомогу, для прийому переселенців. В будівлі й на даний час проживає більше сотні людей, які з дня в день надіються й чекають, коли обставини змінняться на кращі.

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