Húsvéti foglalkozás másodszor a Rákóczi-főiskolán

Második alkalommal szerveztek kézművességgel egybekötött foglalkozást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A programok a háború elől ide menekülő, s a főiskolán szállást találó személyek számára szervezte a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet.

A közelgő ünnep apropójából húsvéti hímesek és diós kiflik készültek. Kézművesek irányításával festették ezúttal is a salánki viaszos hímeseket, alkalmazva a hagyományos salánki mintákat. A menekültek közül sokan másodszor is kiccét ragadtak, s gyönyörű motívumokat festettek a tojásokra. Többségében édesanyák vettek részt a foglalkozáson, de a gyerekek is szép számmal bekapcsolódtak a munkába.

A konyhapulton diós kiflik készültek. A nagyanyáink receptje alapján összeállított édességet szívesen és örömmel formázták a gyerekek. A tálat körül állva sodorták az apró kifliket. Készültek játék, falevél, virág és egyéb formájú sütemények is, melyeket a végén jóízűen fogyasztott mindenki.

A résztvevők elmondása szerint már nagyon várták a foglalkozást, és hálásak az intézménynek, hogy íly módon is segíti a mindennapjaikat. A szervezők remélik, hogy további alkalmakkal színesíthetik a menekülők itt töltött idejét.

A háború kezdete óta a Rákóczi-főiskola az elsők között ajánlotta fel ingatlanjait a menekültek fogadására. Épületeiben jelenleg is több százan laknak, akik napról napra reménykednek és várják, hogy mikor fordulnak jobbra a körülmények.

Gál Adél

Kárpátalja.ma