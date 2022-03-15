Перехрестівська школа-інтернат стане закарпатським “Артеком”

Про це сьогодні повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, який разом з депутатом облради Йосипом Борто відвідав заклад.

За його словами, з початком війни в Україні одним із ключових завдань облрада визначила розміщення дітей-сиріт, яких вивозили із зони бойових дій Київської, Харківської та інших областей, які потерпають від обстрілів російських окупантів та де у ході відкритої війни мають місце вбивства мирних жителів.

«Школа-інтернат у селі перехрестя Берегівського району – той комунальний заклад обласної ради, який ми мали намір закрити через судові справи та суттєвий недобір вихованців. Однак, війна внесла у плани свої корективи і зараз ми переселили сюди дітей-сиріт та вихователів з міжнародного дитячого центру «Артек», що базувався у Пущі Водиці під Києвом.

На час переселення у штаті обласного закладу нараховувалося всього четверо чоловік і для його функціонування було виділено мінімальний бюджет. Зараз будемо вносити зміни у штатний розпис та плануємо виділити додаткові кошти на опалення та інші комунальні витрати. Наразі закладу суттєво допомагає Вілоцька територіальна громада та волонтери. Разом з тим, розуміємо, що їхні можливості не безмежні.

Розуміємо й те, що ці дітки навряд чи повернуться до свого закладу, навколо якого зараз усе палає. Тому маємо подбати про найближче майбутнє цих наших юних співвітчизників уже у своєрідному маленькому закарпатському «Артеку», – зауважив голова облради.

У свою чергу Глінко Михайло – керівник Перехрестівської школи-інтернату повідомив, що 4 березня у заклад із «Артеку» було евакуйовано 89 дітей та 22 супроводжуючих. Тому роботу школи після тривалої паузи було відновлено.

Зараз діти та їх вихователі перебувають під мирним небом і їх життю та здоров’ю ніщо не загрожує. Із солодкими гостинцями сьогодні до артеківців завітала і Брігіта Суперак – представник українців у парламенті Угорщини.

Пресслужба Закарпатської обласної ради